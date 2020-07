Nokia sarebbe ancora in pista per quanto riguarda il lancio dei nuovi smartphone per la seconda metà del 2020, almeno secondo un nuovo rumor che cita fonti vicine all’azienda. Nello specifico, la fonte si riferisce agli avanzamenti dei lavori per quanto riguarda gli smartphone Nokia 9.3 PureView, Nokia 7.3 e Nokia 6.3.

Attesi al lancio durante il Q3/Q4 2020

Dalle informazioni condivise sembrerebbe che HMD Global sia ancora impegnato nella fase prototipale dei sopracitati smartphone, e che i test sui terminali stanno proseguendo senza intoppi. Il lancio dei terminali dovrebbe avvenire durante il Q3/Q4 2020, quindi evidentemente nei prossimi mesi e al massimo a ridosso del periodo della holiday season.

Queste informazioni disinnescano quindi le voci che davano Nokia in ritardo sulla tabella di marcia per quanto riguarda lo sviluppo di questi smartphone per via del Coronavirus, anche se non abbiamo informazioni precise su roadmap scelta da Nokia per il loro rilascio.

L’azienda sarebbe inoltre impegnata allo sviluppo di uno smartphone munito di connettività 5G, evidentemente per competere all’interno di un mercato che sta abbracciando la connettività 5G a ritmo sostenuto proponendola non solo per i terminali di fascia alta, ma anche su smartphone dal forte sapore economico come ad esempio OnePlus Nord fresco di annuncio.

In copertina Nokia 9 PureView