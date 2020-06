Motorola ha appena presentato negli USA due nuovi modelli di fascia media e bassa. Si tratta di Motorola Moto G Fast, già presentato in altri Paesi col nome di Moto G8, e Motorola Moto E, che sembra pronto a ridefinire la fascia base del mercato.

Di Moto G Fast abbiamo quindi già parlato, anche se a differenza della versione disponibile anche in Italia, la variante americana può contare su 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Per il resto le specifiche tecniche sono le medesime, e differiscono solo nelle dimensioni, leggermente superiori per il modello destinato al mercato USA.

Motorola Moto G Fast sarà in vendita a partire dal 12 giugno, con pre ordini aperti già domani, al prezzo di 199,99 dollari, circa 180 euro al cambio attuale.

Caratteristiche tecniche di Motorola Moto E

In linea teorica siamo di fronte alla settima generazione della serie Moto E, ma a quanto pare Motorola ha deciso di resettare tutto e abbandonare la numerazione, il che potrebbe significare l’adozione dell’anno per distinguere le versioni, come fanno già alcuni produttori.

La scheda tecnica non fa gridare al miracolo e parte da uno schermo HD+ da 6,2 pollici con notch a goccia per ospitare la fotocamera frontale. Sotto alla scocca trova posto uno Snapdragon 632, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile con microSD.

La doppia fotocamera posteriore può contare su un sensore principale da 13 megapixel (f/2.0) e su un sensore di profondità da 2 megapixel (f/2.2), mentre nel notch frontale trova posto un sensore da 5 megapixel (f/2.0).

Buona ma non straordinaria la connettività, con 4G/LTE, WiFi, Bluetooth 4.2, micro USB e singola SIM. La batteria ha una capacità di 3.550 mAh con ricarica standard a 5 watt.

Design di Motorola Moto E

Pur montando uno schermo da 6,2 pollici le dimensioni non sono particolarmente compatte, viste le scarse ottimizzazioni alle cornici, soprattutto quella inferiore. Motorola Moto E misura dunque 159,77 x 76,25 x 8,65 mm, più grande, solo per fare un esempio, di Moto E6 Plus che pure monta uno schermo da 6.1 pollici.

Da segnalare la presenza del connettore di ricarica microUSB, assolutamente anacronistico per il 2020, così come una ricarica a 5 watt che appare decisamente datata.

Software di Motorola Moto E

Niente di particolare per quanto riguarda il software, troviamo Android 10 in versione sostanzialmente stock, con qualche personalizzazione da parte di Motorola che però non ne stravolge le funzioni. Troviamo infatti Moto Experiences e Moto Gametime, oltre ad alcune personalizzazioni della fotocamera.

Prezzo e disponibilità di Motorola Moto E

Motorola Moto E è disponibile negli USA dal 12 giugno 2020 a 149,99 dollari, circa 135 euro. Al momento non ci sono informazioni relative alla disponibilità sui mercati internazionali.