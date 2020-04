Qualche ora fa Xiaomi ha annunciato MIUI 12, che è in arrivo in versione closed beta sugli smartphone idonei attivi in Cina mentre i primi rollout della stabile dovrebbero avvenire entro giugno. Ma Xiaomi sembra seguire alla perfezione la filosofia del “chi ha tempo non aspetti tempo”, ed è tornata al lavoro con lo sguardo ben proiettato verso il futuro.

La società cinese infatti lavora già alla MIUI 13 che arriverà l’anno prossimo, e non si tratta di un’indiscrezione ma di un’ammissione proveniente dal MIUI User Research Team, che ha condiviso un post sulla Mi Community China poco dopo il rilascio della MIUI 12 nel quale sprona gli utenti a prendere parte ad un sondaggio da cui verranno fuori gli spunti per costruire la prossima UI.

Xiaomi tiene parecchio alla propria interfaccia utente poiché è da quella che è partita, ormai dieci anni fa, l’avventura che ha portato una piccola azienda di software ad assumere le sembianze attuali in pochi anni, quelle di un produttore internazionale di oggetti di qualsiasi tipo. Giusto oggi il responsabile della MIUI ha avviato la presentazione dicendo che “il software rappresenta l’anima degli smartphone, e talvolta è pure più importante dell’hardware”.