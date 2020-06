A distanza di un paio di mesi dalla presentazione di MIUI 12, la nuova interfaccia personalizzata di Xiaomi arriva in versione stabile su altri 13 smartphone.

MIUI 12 sbarca su 13 nuovi smartphone in Cina

Stando alle notizie provenienti dalla Cina, infatti, MIUI 12 è in fase di rilascio proprio in queste ore per le versioni cinesi dei seguenti smartphone:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Exclusive Edition

Oltre alle nuove funzionalità offerte da MIUI 12, pare che tale aggiornamento metterà a disposizione degli utenti anche due nuovi super sfondi, i quali potranno essere scaricati dallo store di applicazioni.

Chi possiede questi telefoni può aggiornare direttamente il proprio smartphone alla nuova versione dell’interfaccia MIUI andando nel menu delle Impostazioni, scorrendo fino alla sezione Il mio dispositivo, selezionando Info e quindi avviando la ricerca di nuovi update.

A questo punto la speranza è che anche la versione globale della nuova interfaccia personalizzata di Xiaomi venga presto rilasciata. Staremo a vedere.