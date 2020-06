Salita alla ribalta grazie alla partnership con Nokia per quanto riguarda lo sviluppo della componente fotografica su Nokia 9 PureView, Light annuncia quest’oggi che terminerà completamente il suo lavoro con il settore mobile. Questo significa che, da ora in avanti, le tecnologie sviluppate dalla compagnia non troveranno più posto all’interno di futuri smartphone non ancora annunciati.

Niente più impegni nel mercato mobile

Alcuni potrebbero sottolineare che la cooperazione di Light con Nokia non sia stata delle più fruttuose, soprattutto considerando i risultati piuttosto ballerini per quanto riguarda gli scatti offerti del particolare sistema di sensori di Nokia 9 PureView.

Con la decisione di Light sembra piuttosto lecito aspettarsi anche una rescissione dei vari contratti di collaborazione anche con Xiaomi e Sony; l’azienda cinese avrebbe dovuto integrare la tecnologia dei sensori Light all’interno di terminali futuri, mentre con la compagnia giapponese era in piano una integrazione della tecnologia Light con i sensori Sony.

Non è ben chiaro se l’uscita dal mercato mobile comporterà un vero e proprio terremoto nei piani di lancio di Nokia, Xiaomi e Sony; numeri alla mano sia Xiaomi che Sony se la sono cavata piuttosto bene per quanto riguarda la qualità degli scatti, soprattutto se consideriamo l’elevato punteggio raggiunto da Xiaomi Mi 10 Pro nella classifica DxOMark.