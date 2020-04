Stando a quanto reso noto dal colosso coreano, LG VELVET identifica una nuova gamma di smartphone che si caratterizzerà per l’eleganza “tattile” e la cura dei particolari.

Finora c’erano solo degli sketch di questo dispositivo, ma ora sono emersi dei render pubblicati su Twitter che offrono una visione di come potrebbe apparire il nuovo design di LG VELVET.

Primi render di LG VELVET

Le immagini non sono ufficiali, quindi non è ancora noto se LG utilizzerà ancora il marchio “ThinQ” che in passato non è mai stato ben accolto dai i fan.

LG cambia la strategia di comunicazione con VELVET

LG VELVET sarà il primo smartphone a poter contare sulla nuova strategia dell’azienda per quanto riguarda la scelta dei nomi che passerà da fredde diciture alfanumeriche a nomi più familiari e piene di significato, in grado di aiutare i consumatori a comprendere cosa possano aspettarsi da tali dispositivi.

Il nome “velluto” ha lo scopo di evocare immagini di scorrevolezza brillante e morbidezza premium, due caratteristiche chiave del nuovo LG VELVET che non si possono apprezzare pienamente attraverso delle immagini o foto. Per ora non possiamo che rimanere in attesa di informazioni ufficiali da parte di LG in merito a questo nuovo device.

Da non perdere: Migliori smartphone LG: la classifica di aprile 2020