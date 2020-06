TIM aggiorna il proprio listino dedicato agli smartphone acquistabili ratealmente, andando a inserire alcuni nuovi modelli recentemente giunti sul mercato. Inoltre lancia alcune nuove iniziative su TIM Party, il programma fedeltà dedicato agli utenti TIM.

Promozioni TIM Party

Sono Huawei P40 e P40 Pro i due smartphone che rappresentano la prima novità in TIM Party. I due top di gamma possono essere acquistati ratealmente al costo, rispettivamente, di 15 e 20 euro al mese, con un impegno complessivo di 30 mesi.

Per ottenere la possibilità di avere lo sconto è sufficiente accedere alla sezione TIM Party con il proprio account e richiedere un codice da utilizzare in negozio per acquistare uno dei due smartphone. Ricordiamo che non è necessario versare alcun anticipo e che la promozione è valida solamente fino al 5 luglio 2020.

Si chiama TIM Party Talent la nuova trasmissione realizzata in collaborazione con Sony Music. Fino al 5 luglio i clienti iscritti a TIM Party potranno caricare un video con la propria performance sulla pagina dedicata e saranno sottoposti a votazione da parte degli iscritti.

Ogni utente potrà inviare più video a patto che si tratti di opere originali mai distribuite o pubblicate. L’estrazione finale, che mette in palio 30 smartphone Xiaomi, avverrà il 31 luglio. In palio anche 50 libri di Carlo Verdone autografati e 50 CD di J-Ax, con relativo autografo.

Le quattro puntate della trasmissione andranno in onda su TIM Party: nelle prime tre puntate i talenti selezionati dagli altri iscritti si sfideranno per partecipare alla puntata finale. I vincitori delle puntate saranno decisi dai 7 giurati, Carlo Verdone, Ksenia, J-Ax, Ludovica Comello, Diego Quaglia, Stefano Karakotch e un giurato che si sarà aggiudicato il posto con un gioco instant-win presente sul sito.

Il vincitore assoluto riceverà un premio in base alla natura della sua performance: la produzione di un singolo con Sony Music per i cantanti, la comparsa in uno dei film italiani di prossima produzione o un duetto di ballo con Ksenia che potrà essere utilizzato in spot pubblicitari. Se il talento non apparterrà a nessuna delle categorie indicate verrà scelto un premio adeguato.

Nuovi smartphone acquistabili a rate

Al già nutrito elenco di smartphone acquistabili ratealmente con TIM, si sono aggiunte alcune novità, lanciate sul mercato di recente. Per tutti i modelli è prevista una rateizzazione in 30 mesi, nessun anticipo e il solo requisito è quello di avere una linea dati già attiva.

Ecco dunque i modelli aggiunti a listino:

Redmi Note 9 Pro a 12 euro al mese

Huawei P30 a 12 euro al mese

iPhone SE a 15 euro al mese

Samsung Galaxy Note 10 Lite a 17 euro al mese

Xiaomi Mi 10 a 20 euro al mese

Huawei P Smart 2020 a 5 euro al mese

Samsung Galaxy A21S a 7 euro al mese

LG K51S a 7 euro al mese

Redmi Note 9 a 7 euro al mese

OPPO A72 2020 a 8 euro al mese

Samsung Galaxy A41 a 10 euro al mese

TCL 10 5G a 10 euro al mese

Xiaomi Mi 10 Lite 5G a 12 euro al mese

OPPO Find X2 lite a 12 euro al mese

Motorola Edge a 17 euro al mese

LG Velvet 5G a 20 euro al mese

OPPO Find X2 Neo a 20 euro al mese

Per i possessori di offerte TIM Young già attive sono inoltre disponibili: