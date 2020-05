È di pochi giorni fa la notizia dell’ottima prestazione di Iliad durante il Q1 2020 in cui ha registrato alcuni incredibili traguardi, come ad esempio una crescita di fatturato pari al +86% e mezzo milione di nuovi utenti. Questi dati la portano ad essere il quarto operatore mobile in Italia con quasi 6 milioni di utenti attivi in poco meno di 2 anni dal suo lancio nel nostro Paese.

Iliad contro TIM e Kena Mobile

In queste ore scopriamo però che, sotto il pelo calmo dell’acqua, si muove una piccola tempesta giudiziaria fra Iliad e TIM. Infatti, dal documento circa l’approvazione della relazione finanziaria dell’operatore mobile italiano, scopriamo che durante il Q1 2020 l’operatore francese ha convenuto TIM al Tribunale di Milano per presunte pratiche anticoncorrenziali.

Infatti, secondo Iliad, il colosso italiano, anche tramite il marchio Kena Mobile, avrebbe messo in piedi alcune pratiche volte ad ostacolare l’ingresso nel mercato italiano dell’operatore mobile francese, forse temendo una rapida ascesa di quest’ultimo grazie ad una aggressiva campagna pubblicitaria e da offerte a prezzi molto convenienti.

Iliad, dal canto suo, ha richiesto un risarcimento pari a 71,4 milioni di euro, mentre TIM ha già reso noto che si costituirà in giudizio per contrastare la tesi portata avanti dall’operatore francese.

