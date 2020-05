Se il lockdown per via del Coronavirus impatta Iliad e le richieste di portabilità del numero, stessa cosa non si può dire circa i dati relativi al Q1 2020 dell’operatore francese. La compagnia è ancora in una tremenda fase di crescita, merito certamente della bontà delle offerte Iliad ma non solo. Durante il Q1 2020 la compagnia ha registrato più di mezzo milioni di nuovi utenti, mentre il fatturato generato in Italia ha superato la soglia di 150 milioni di euro.

Mezzo milione di nuovi utenti nel Q1 2020

Si tratta di un balzo in avanti molto importante per Iliad, pari all’86% in più rispetto al fatturato registrato nel Q1 2019. La somma di questi dati delinea una prestazione generale molto positiva per la compagnia, che adesso conta più di 5,8 milioni di utenti in Italia a poco meno di 2 anni dal suo lancio nel nostro Paese.

Continua a crescere anche lo sviluppo della rete che contano oggi più di 900 siti in Italia (su un totale di 2900 siti) e con più di 5000 siti radio installati fino al mese di aprile. Va avanti anche l’espansione sul territorio nazionale, con il quindicesimo store Iliad aperto giusto ieri a Bologna.

Benedetto Levi, Amministratore Delegato Iliad, commenta gli ottimi risultati del Q1 2020 in questo modo: “in un momento particolare come quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, è stato emozionante vedere tutte le persone che lavorano in Iliad mobilitate al 100% per continuare a offrire un servizio di sempre migliore qualità agli utenti che hanno scelto le nostre offerte per lavorare, comunicare e svagarsi. Questa prova ci rende ancora più determinati nel continuare a contribuire alla digitalizzazione del Paese e a rispettare la fiducia che più di 5,8 milioni di persone ci accordano“.

La compagnia continua ad essere impegnata nell’assunzione di nuovo personale e a rispettare gli obbiettivi di circa 5000 siti attivi entro la fine di quest’anno, e di circa 10000/12000 siti entro la fine del 2024.

