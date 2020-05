Nonostante le grosse difficoltà a cui sta andando incontro, a causa di nuove restrizioni messe in campo dal governo USA, Huawei continua a sfornare nuovi smartphone. Dopo i due modelli di cui vi abbiamo parlato oggi, tocca a Huawei Y8p, che fa la sua comparsa sul sito ufficiale del produttore ed è già disponibile in Bielorussia.

Si tratta di un medio gamma, ancora una volta privo dei servizi Google, sostituiti dagli HMS su cui svetta App Gallery, lo store proprietario di Huawei. Vediamo subito la scheda tecnica del nuovo smartphone, prima di parlare di funzioni e prezzi.

Caratteristiche tecniche di Huawei Y8p

schermo FullHD+ (1080 x 2400) da 6,3 pollici con notch a goccia

chipset HiSilicon Kirin 710F con CPU octa core a 2,2 GHz e GPU ARM Mali-G51-MP4

con CPU octa core a 2,2 GHz e GPU ARM Mali-G51-MP4 4/128 GB o 6-128 GB di memoria, espandibile con NMCard fino a 256 GB

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel(f/1.8), sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 8 megapixel (f/2.4) e sensore di profondità da 2 megapixel(f/2.4)

fotocamera frontale da 16 megapixel(f/2.0)

connettività 4G/LTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, presa da 3.5 mm, USB Type-C

batteria da 4.000 mAh

Android 10 con EMUI 10.1

dimensioni di 157,4 x 73,2 x 7,75 mm e peso di 163 grammi

Funzioni di Huawei Y8p

Lo schermo OLED, con risoluzione FullHD+, è un ottimo punto di partenza, offrendo luminosità e dettagli molto ricchi e integrando un lettore di impronte digitali, difficile da trovare in questa fascia di prezzo. Buona la tripla fotocamera posteriore, a cui manca solo lo zoom ottico, molto ricca e curata anche la connettività, che include anche l’NFC.

Non mancano la modalità notturna, per foto di buona qualità in ogni situazione, e una buona batteria, condita da GPU Turbo 3.0 per gli amanti del gaming.

Disponibilità e prezzi di Huawei Y8p

Al momento non ci sono indicazioni relative al mercato italiano, mentre in Bielorussia Huawei Y8p sarà disponibile nelle colorazioni Breathing Crystal e Midnight Black all’equivalente di 245 euro a partire dal 29 maggio.