Alcune settimane prima della presentazione di Huawei P40 e P40 Pro, spuntava in Europa una versione persino più economica di P40 Lite. Esatto, accenniamo a Huawei P40 Lite E, uno smartphone di fascia medio bassa che condivide alcune caratteristiche col suo omonimo e si presenta ora in Italia a un prezzo decisamente appetibile.

Il prezzo di Huawei P40 Lite E in Italia

Il vero e proprio economico della nuova serie P di Huawei, questo è P40 Lite E, uno smartphone che si presenta con uno schermo forato da 6,39 pollici HD+, una batteria da 4.000 mAh e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, grandangolare da 8 e sensore di profondità a corredo.

Il cuore di Huawei P40 Lite E è un Kirin 710F con CPU octa core a 2,2 GHz e GPU Mali G51 MP4 con al fianco 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 512 GB tramite schede microSD.

Dunque, un dispositivo senza particolari pretese che, come i suoi cugini più dotati, manca dei servizi di Google, sostituiti dagli Huawei Mobile Services e dall’AppGallery come negozio di applicazioni, il tutto in un software basato su Android 9 Pie con la EMUI 9.1 come interfaccia grafica.

In Italia Huawei P40 Lite E arriva il 22 aprile 2020 nei colori Midnight Black e Aurora Blue (sfuma dal verde al blu) a un prezzo di 199 euro disponibile sul mercato a partire da maggio con 15 GB per archiviare foto, video e file su Huawei Cloud e un mese di VIP Membership da utilizzare su Huawei Music in omaggio.

