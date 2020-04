Dalla Cina arrivano alcune interessanti anticipazioni relative ad un nuovo smartphone premium della serie Mate che Huawei potrebbe lanciare già nel corso del prossimo mese.

Non si tratterebbe di Huawei Mate 40, che dovrebbe essere presentato nella seconda metà del 2020 ma di un nuovo modello di fascia alta appartenente sempre alla famiglia Mate.

Il nuovo smartphone Huawei Mate S potrebbe essere vicino

Purtroppo allo stato attuale non si conoscono quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di questo nuovo telefono, che pare potrebbe essere il naturale successore di un modello molto apprezzato come Huawei Mate S, device lanciato addirittura nel 2015 con una scocca in metallo e una dotazione tecnica all’avanguardia per l’epoca.

Il nuovo smartphone di Huawei dovrebbe poter contare su diverse delle tecnologie proprietarie dell’azienda, incluso un processore tra il Kirin 990 5G o il Kirin 1020 (CPU che dovrebbe trovare posto anche sulla serie Huawei Mate 40).

Resta da capire come il colosso cinese intenda posizionare questo nuovo smartphone “al di fuori degli schemi” e che sembra andarsi a collocare a metà tra i modelli della serie Huawei P40 e quelli della prossima gamma Huawei Mate 40. Magari nei prossimi giorni ne sapremo di più.