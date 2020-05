Il team di Huawei annuncia NEXT-IMAGE 2020, la più grande competizione mondiale di fotografia che ha come protagonisti gli smartphone Huawei e HONOR.

Al centro di questo contest vi è la creatività che, a dire del produttore, gli smartphone Huawei sono in grado di esaltare con le proprie feature esclusive e come testimonial italiani sono stati scelti cinque personaggi dello spettacolo, a ciascuno dei quali sarà affidata una delle categorie del concorso: Mariano Di Vaio (Storyboard), Giulia De Lellis (Ritratti), Andrea Damante (Scatti notturni), Beatrice Valli (Salve,vita!) e Marco Fantini (Scatti a distanza).

I testimonial sono stati scelti per la loro capacità di raccontare la propria vita tramite gli scatti di uno smartphone e che, pertanto, saranno fonte di ispirazione per tutti coloro che desidereranno partecipare al concorso. A guidare questi cinque capisquadra vi sarà un altro personaggio dello spettacolo molto celebre come Rudy Zerbi.

Come partecipare a Huawei NEXT-IMAGE 2020

Queste le cinque categorie del contest:

Scatti a distanza : utilizza la fotocamera dello smartphone per catturare particolari nascosti e diverse prospettive, sia all’interno che all’esterno.

Scatti notturni: cattura momenti divertenti di notte o in un ambiente con scarsa luminosità. Rifletti l’atmosfera del momento e sprigiona la tua creatività.

Salve, vita!: Un’immagine vale più di mille parole, quindi cattura e condividi l’emozione e l’ispirazione che ti regala ogni singolo giorno.

Ritratti : gioca con le identità e il potere della ritrattistica. Cattura i volti di quelli più vicini a te.

Storyboard: usa una serie di foto per esprimere le emozioni e raccontare la tua storia personale. La storia può includere da 3 a 9 immagini.

Tra i membri della giuria vi saranno l’artista Steve McCurry, la ritrattista Elizaveta Porodina, il fotografo Reuben Krabbe e la fotografa Karolina Henke.

Una giuria locale selezionerà i 5 utenti italiani che avranno la possibilità di prendere parte alla selezione finale.

Per partecipare al concorso gli utenti dovranno accedere o registrarsi con il proprio HUAWEI ID al seguente link entro il 26 luglio 2020 e caricare fino a 30 proprie foto, che dovranno essere state realizzate con device Huawei o HONOR.

I 5 vincitori potranno partecipare al Talent NEXT-IMAGE Awards HUAWEI Community Sub-Arena a livello internazionale, con la possibilità di vincere fino a 10.000 dollari, uno smartphone Huawei P40 Pro e un certificato.

Per ulteriori informazioni su NEXT-IMAGE 2020 vi rimandiamo al sito ufficiale.