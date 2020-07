In questi mesi Huawei ha rilasciato importanti aggiornamenti software nella forma della EMUI 10.0 e EMUI 10.1 per un gran numero di smartphone. In queste ore, però, diversi utenti muniti di dispositivi aggiornati alle nuove versioni dell’OS, stanno lamentando importanti problemi per quanto riguarda la gestione della batteria.

Cali improvvisi dell’autonomia

Nello specifico, si susseguono le segnalazioni di battery drain di quei terminali Android che sono stati da poco aggiornati alle ultime versioni della EMUI, lasciando intendere che forse il problema possa dipendere proprio da qualche bug presente all’interno del software.

Come se non bastasse, alcuni utenti dichiarano inoltre che non è possibile caricare diversi smartphone oltre una certa percentuale di batteria. Secondo le informazioni raccolte dai colleghi di Huawei Central, pare che il bug in questione non permetta di caricare la batteria oltre il 60% della sua capacità.

Il problema viene inoltre evidenziato anche dall’immagine sovrastante, dove una notifica di sistema informa l’utente di uno “stato di ricarica della batteria anomalo” consigliando poi di chiamare e fare affidamento al supporto clienti per ricevere assistenza.

Huawei, dal canto suo, sottolinea che “se la temperatura circostante è troppo alta o troppo bassa, le performance della batteria del dispositivo potrebbe essere intaccate e il livello della batteria ridotto. Si consiglia di utilizzare lo smartphone in un ambiente in cui è presenta una temperatura adatta“.

Avete notato qualche problema di autonomia dopo avere aggiornato alla EMUI 10.0 o 10.1? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.