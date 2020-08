Arriva finalmente la conferma che molti utenti Huawei aspettavano: il colosso cinese terrà la Huawei Developer Conference 2020 dal 10 al 12 settembre 2020. Durante questi giorni sono attesi diversi keynote e workshop con vari team di sviluppo di Huawei impegnati a mostrare agli sviluppatori tutte le novità a cui l’azienda ha lavorato in questi mesi.

Novità in arrivo anche su HarmonyOS

Durante la Huawei Developer Conference 2020 (HDC 2020) verranno mostrate anche tutte le novità previste per la EMUI e HarmonyOS; della prima il team di sviluppo svelerà le più importanti novità e migliorie della versione EMUI 11 ed eventualmente su quali dispositivi sarà possibile installarla, mentre per il sistema operativo è probabile che avremo modo di scoprire su cosa si è concentrata l’azienda per la tanto attesa versione 2.0.

#HDC2020 is coming… it’s time to experience a fully connected, intelligent world.

Want in? Save the Date now: 10-12 September 2020.#Huawei pic.twitter.com/OMc6k13aQC — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 2, 2020

Le immagini teaser per quanto riguardano HarmonyOS 2.0 ruotano attorno alle scorciatoie di sistema CTRL+F e CTRL+SHIFT+N, rispettivamente utilizzate per cercare e per alcune funzionalità dei tab del browser web – su Chrome permette di attivare la pagina con la navigazione in incognito.

Ad oggi non conosciamo quali potrebbero essere le novità che Huawei ha in serbo per HarmonyOS, ma è probabile che le immagini teaser soprastanti facciano riferimento a qualche buona notizia circa l’arrivo di una nuova gamma di PC con all’interno proprio l’OS sviluppato da Huawei.

Del resto, come già sappiamo, la strategia del colosso cinese è quello di rendere HarmonyOS come un sistema operativo in grado di girare su tantissimi dispositivi differenti (mobile, desktop, wearable, smart home, automotive, eccetera), ed è altamente probabile che avremo un assaggio di tutto questo durante la Huawei Developer Conference 2020.