Sono diversi gli smartphone del gruppo Huawei che hanno ricevuto la EMUI 10.1, ma la gamma dei prodotti commercializzati in Europa non è ancora coperta del tutto. Una manciata di modelli, alcuni “di peso” come Huawei Mate Xs, attendono ancora la nuova interfaccia utente, ma l’azienda di Shenzhen ha stilato un calendario aggiornato sui piani di distribuzione.

Dall’immagine pubblicata sul forum inglese di Huawei si evince come degli undici prodotti contemplati dalla roadmap solamente su due, Huawei P40 Lite e Mate 30 Pro, la EMUI 10.1 ha raggiunto l’intera platea di possessori. Huawei P30 e P30 Pro, Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design e Mate 20X 5G sono vicini al completamento delle operazioni poiché il rollout graduale porta con sé una fisiologica dilatazione dei tempi.

Huawei consiglia di controllare di tanto in tanto la presenza di aggiornamenti all’interno dell’apposita voce nelle impostazioni, pratica infruttuosa per chi possiede Huawei Mate Xs, Huawei Mate 20X e Huawei Nova 5T per i quali il rollout partirà tra metà luglio e inizio agosto.

Tempi leggermente più lunghi, ma ci siamo abituati, per gli smartphone venduti dai gestori telefonici che devono affrontare un iter di aggiornamento più lungo. Per cui, in ogni caso, bisognerà munirsi di pazienza.