Il team di Huawei ha annunciato l’introduzione di una novità relativa all’interfaccia EMUI 10.1 ed in particolare a Huawei Assistant, che si arricchisce di alcune interessanti funzionalità.

Il produttore, infatti, sta aggiungendo alcune nuove feature alla versione cinese di Huawei Assistant, tra cui diversi nuovi comandi per controllare lo smartphone ed eseguire varie attività. Per promuovere tali novità, il colosso cinese ha pubblicato le seguenti immagini promozionali:

Purtroppo al momento non è chiaro se tali novità verranno implementate anche nella versione internazionale dell’assistente del colosso cinese.

Huawei avrà la CPU Kirin 1020 senza ritardi

Restando in casa Huawei, in molti si stanno chiedendo se le ultime azioni del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, che ora interessano non solo il colosso cinese ma anche alcuni dei suoi fornitori come TSMC, avranno come effetto quello di ritardare l’arrivo del processore HiSilicon Kirin 1020 (realizzato con tecnologia a 5 nm).

Ebbene, stando alle informazioni iniziali, le sanzioni statunitensi riguarderebbero soltanto gli ordini futuri e non quelli già effettuati e, pertanto, le CPU a 5 nm e a 7 nm non dovrebbero subire ritardi (anche se per queste ultime potrebbero esserci problemi relativi alla capacità di TSMC di soddisfare l’enorme domanda).

Ricordiamo che il processore HiSilicon Kirin 1020 dovrebbe fare il suo esordio con la serie Huawei Mate 40.