Buone notizie per gli utenti Huawei o per chi sta valutando di acquistare un nuovo smartphone del colosso cinese ed ha qualche timore per l’assenza dei servizi Google a causa del ban commerciale imposto dal governo statunitense: su AppGallery, infatti, è sbarcata l’applicazione di HERE Maps.

Si tratta di quella che può essere considerata una valida alternativa a Google Maps, vantando peraltro il titolo di secondo più importante servizio di mappe dopo quello del colosso di Mountain View.

L’applicazione che è ora disponibile su AppGallery è HERE WeGo – City Navigation, una soluzione che mette a disposizione degli utenti un servizio gratuito di navigazione vocale e che consente di scaricare le mappe, in modo che possano essere usate anche in modalità offline.

Tra le altre principali feature di HERE WeGo – City Navigation troviamo le informazioni relative ai trasporti pubblici di oltre 1.300 città (inclusi quelli di New York, San Fancisco, Lonra, Berlino e Monaco), la possibilità di visualizzare il costo dei biglietti e le tariffe dei taxi, i dettagli relativi alle condizioni del traffico e la possibilità di visualizzare i luoghi in cui è possibile parcheggiare.

Come scaricare HERE WeGo – City Navigation da AppGallery

L’applicazione è disponibile gratuitamente sullo store di app di Huawei e può essere scaricata seguendo questo link.