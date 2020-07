Ciao @maiky, la procedura di attivazione del servizio VoLTE è tutt’ora in corso, i tecnici stanno completando le configurazioni di rete necessarie e tale procedura terminerà per fine mese. A breve tutti i clienti saranno abilitati al servizio. Nel frattempo è possibile che alcuni, con dispositivi compatibili, riescano già ad utilizzarlo. Resto a disposizione. Buona giornata

Il portavoce di ho. Mobile, dunque, afferma che il VoLTE è ancora in fase di attivazione e che gli interventi necessari saranno ultimati entro la fine di luglio, quando sarà disponibile per tutti i clienti e non solo per quelli con uno smartphone compatibile, che riescono per questo a usarlo anticipatamente.

C’è però da precisare una cosa, per evitare fraintendimenti e false speranze: il portavoce di ho. Mobile intende che il VoLTE sarà reso disponibile anche per i modelli di smartphone non ufficialmente supportati da ho. Mobile e non presenti nella lista dei compatibili (che è quella di Vodafone), ma per essere abilitato da ho. Mobile deve comunque essere presente il supporto all’interno dello smartphone; ciò significa che se lo smartphone non supporta la funzionalità VoLTE non sarà comunque attivato, dato che manca il componente fondamentale affinché funzioni.