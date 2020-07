Dopo una prima fase di test a campione, durata per alcune settimane, ho. Mobile annuncia ufficialmente oggi 11 luglio il VoLTE per tutti i suoi clienti con uno smartphone compatibile.

ho. Mobile sta comunicando, attraverso le sue pagine social e i suoi canali online, che la tecnologia VoLTE è disponibile per tutti i suoi clienti, e non più solo per alcuni, dal 6 luglio 2020, per cui da inizio settimana.

Ciao, a partire dal 6 Luglio 2020 il servizio è attivo su tutte le SIM ho. Per l’utilizzo del servizio è necessario avere un telefono che lo supporta.

Il VoLTE, ricordiamo, permette di effettuare chiamate audio con la rete 4G, senza scalare in 3G o 2G, e di godere di un audio in chiamata nitido e in alta qualità. Chiaramente, come sottolinea anche ho. Mobile, per poter sfruttare il VoLTE è necessario possedere uno smartphone compatibile che lo supporti.

Non c’è bisogno di fare altro perché viene attivato in automatico se lo smartphone è compatibile. Così adesso anche ho. Mobile mette a disposizione dei suoi clienti il VoLTE e le ultime tecnologie della rete di Vodafone. Felici della nuova aggiunta di ho. Mobile?

Leggi anche: migliori offerte telefoniche