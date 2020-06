Google Street View e Google Maps rappresentano alcune fra le applicazioni di Google più utilizzate e apprezzate. Rimuovendo le barriere di chi ama esplorare zone ignote senza il timore di perdersi, l’azienda di Mountain View sta lavorando alla possibilità di integrare segnaposti AR (Augmented Reality – realtà aumentata) all’interno di Street View.

Segnaposti AR con le info più importanti

Infatti, com’è possibile notare in alcune immagini presenti qui in basso, Google starebbe iniziando ad aggiungere gli stessi “pin” colorati che normalmente appaiono su Google Maps in concomitanza di un esercizio commerciale o di un luogo d’interesse.

Posando il cursore del mouse sopra uno di questi segnaposti AR, ecco apparire alcune piccole finestre in pieno stile AR in cui è possibile notare il nome dell’esercizio commerciale, la descrizione, il rating, i feedback rilasciati dagli utenti e molto altro.

In parte ricorda alcune delle novità legate a Google Maps che il colosso americano mostrò per la prima volta durante Google I/o 2018. Ad oggi questa interessante novità sarebbe in fase di rollout graduale, ovviamente a partire da alcuni importanti centri americani come New York e Boston.

È probabile che Big G stia effettuando il classico test A/B su un numero ristretto di utenti per saggiare i feedback prima di un rilascio a ritmo sostenuto, di cui siamo quasi certi che il nostro Paese non verrà interessato nelle fasi iniziali.

Che ne pensate di questa novità? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.