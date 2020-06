Il team di Google ha deciso di rendere più accattivante l’esperienza di chi visita lo store ufficiale del colosso di Mountain View introducendo una nuova sezione con i video dei vari prodotti disponibili.

Si tratta di un’aggiunta con la quale il colosso statunitense mira ad offrire ai propri utenti tutta una serie di contenuti per aiutarli ad ottenere il massimo dai vari device che vende.

Sul Google Store arriva una sezione con i video

Gli utenti (al momento pare soltanto negli Stati Uniti) hanno la possibilità di accedere alla nuova pagina Video del Google Store da una delle quattro categorie di prodotti, trovandosi così di fronte a numerosi video suddivisi in tre sezioni (introduzione al prodotto, configurazione e installazione, suggerimenti e trucchi).

Non manca la possibilità di filtrare i contenuti (come telefoni, altoparlanti e display, streaming, connettività, sicurezza, telecamere, termostati, Stadia, laptop e accessori), che ad oggi non comprendono video inediti.

Questo sito potrebbe essere stato rilasciato anticipatamente (almeno il titolo della pagina, “video_page_test”, sembra suggerire ciò) e probabilmente sarà disponibile per tutti alla fine dell’anno, quando il colosso di Mountain View lancerà nuovi device.