Un tempo conosciuto come Google ARCore, oggi Google Play Services per AR rappresenta un SDK (Software Development Kit) utilizzato dagli sviluppatori per creare applicazioni (e giochi) sfruttando la Realtà Aumentata.

Allo stato attuale OEM e Google lavorano a stretto contatto per ottimizzare di volta in volta smartphone in grado di sfruttarlo, questo perché ogni dispositivo esce di fabbrica con componenti differenti che necessitano di una calibrazione ad hoc.

Google Play Services per AR supporta nuovi smartphone

Quest’oggi il lavoro di Big G ha permesso a una nuova schiera di smartphone Android di ricevere il supporto ufficiale a Google Play Services per AR, come per esempio Samsung Galaxy S20, però i nuovi modelli supportati sono di più:

LG V50S ThinQ;

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S20+;

Samsung Galaxy S20 Ultra.

Tutti gli smartphone sopracitati dispongono dell’hardware necessario – fotocamera e CPU – in grado di garantire l’utilizzo di applicazioni AR. Nel caso in cui il vostro smartphone dovesse essere presente nella lista appena vista oppure in quella ufficiale di Google, potete controllare la presenza di un aggiornamento di Google Play Services per AR tramite il badge del Play Store presente qui in basso.

Diversamente, gli smartphone che supportano la tecnologia ma che non sono ancora presenti sulla lista di Google non possono scaricare Google Play Services per AR dal Play Store, ma possono affidarsi all’APK per iniziare ad utilizzare l’app.

Download Google Play Services per AR da APK Mirror