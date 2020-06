Alla fine il colpo di scena è arrivato: Google Pixel 4a potrebbe non vedere la luce. La bomba è stata scagliata su Twitter da Ishan Agarwal, sebbene con un breve cinguettio infarcito di condizionali: allo stato attuale quindi si tratta di una notizia da prendere non solo con le pinze ma anche con i guanti.

Quello di Google Pixel 4a è un percorso martoriato dai ritardi. Dell’ultimo ci ha dato notizia Jon Prosser, il quale ha scritto ieri su Twitter che lo smartphone a buon mercato di Google potrebbe non essere annunciato il 13 luglio ma addirittura il 22 ottobre.

Oggi Ishan Agarwal ha risposto al tweet di Prosser palesando come in virtù delle sue fonti Google Pixel 4a potrebbe passare alla storia come un progetto posticipato fino alla cancellazione. Il giovane leaker, con un po’ di incertezza in più, ha aggiunto che Google potrebbe mettere una pezza alla debacle (di cui il Covid-19 è per gran parte responsabile) accorpando il medio gamma alle due versioni di Google Pixel 5.

Quindi Google Pixel 4a potrebbe esistere come Google Pixel 5a o in qualunque modo a Mountain View decidessero eventualmente di presentare al pubblico il medio gamma tanto apprezzato dagli appassionati, magari con qualche caratteristica rivista per addolcire la pillola. Di certo c’è che ne sapremo di più nelle prossime settimane.