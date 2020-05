La storia di Google è piena di goffe sviste finite dritte e di diritto sui mezzi d’informazione. Chi ne conosce anche solo qualcuna quindi non rimarrà stupito ad apprendere che… sì, Google ne ha fatta un’altra delle sue che apprendiamo grazie a Reddit.

Sfruttando una delle promozioni che vengono proposte ciclicamente sul Google Store, un appassionato come tanti altri ha acquistato un Google Pixel 4 da 64 GB per 499 dollari. Qualche giorno d’attesa ed il postino suona alla porta con un pacco più ingombrante del previsto. Chissà qual è il motivo di uno scatolo così grosso per un dispositivo piccolo deve aver pensato il cliente, ignaro della scoperta che avrebbe fatto di lì a poco.

Una volta inciso il nastro adesivo e scostate le ali di cartone, la scoperta: il pacco conteneva ben dieci scatole con i relativi Google Pixel 4. Dieci telefoni – 4.999 dollari – al prezzo di uno: un colpo di fortuna incredibile dal momento che avrebbe potuto tenerli tutti quanti non infrangendo nessuna norma della legge americana.

Il cliente, che Google deve evidentemente tenersi stretto, ha deciso di informare Big G dell’accaduto e restituire la merce in eccesso. Google deve aver pensato che la vicenda non fosse abbastanza esilarante, per cui ha commesso un’altra gaffe: la bolla di accompagnamento che avrebbe dovuto riportare in magazzino i nove Google Pixel 4 in eccesso era stata emessa per otto smartphone, dunque si è reso necessario l’invio di un secondo modulo per l’unità rimasta orfana.

