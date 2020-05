In concomitanza con le prime segnalazioni del supporto RCS in Italia, Google Messaggi festeggia un traguardo significativo seppur non necessariamente legato a quest’ultima implementazione. L’app di messaggistica di Big G ha raggiunto infatti un miliardo di installazioni sul Google Play Store, una palma di cui pochi possono gloriarsi.

Per chi non la conoscesse, Google Messaggi è un’applicazione che fa parte dell’ampio ecosistema di applicazioni e servizi di casa Mountain View. Nata come semplice client per SMS, col passare del tempo è cresciuta accogliendo varie funzioni interessanti mutuate dalle app di messaggistica istantanea ma non solo. Emerge sia per cura estetica, sia per alcune chicche come il supporto alla tecnologia RCS, tecnologia che permette, in sostanza, di inviare dei messaggi tramite rete Wi-Fi e dati mobili, senza basarsi sui servizi SMS o MMS.

Preinstallata su alcuni, installabile sulla stragrande maggioranza degli smartphone Android (visto che non fa parte del pacchetto GMS), Google Messaggi ha raggiunto così un miliardo di dispositivi, segno che, è di fatto una delle applicazioni più popolari e apprezzate, di Google e del suo genere.

Putacaso non la conosciate e vogliate provarla, nel badge trovate il link che vi rimanda alla pagina relativa del Play Store.