Mentre l’Italia sta affrontando la Fase 3 dell’emergenza sanitaria che sta interessando l’intero globo, ci sono ancora numerosi Paesi nei quali gli spostamenti sono ancora molto complicati a causa delle restrizioni ancora in atto.

Google Maps fa delle informazioni in tempo reale uno dei principali punti di forza e grazie a nuove funzioni, in fase di roll out in alcuni Paesi, diventa decisamente più semplice scegliere i mezzi pubblici in tutta sicurezza. Grazie alle informazioni fornite in tempo reale dalle aziende di trasporti di alcuni paesi, è possibile conoscere informazioni di vitale importanza per chi si sposta utilizzando autobus o metropolitane grazie all’app di navigazione di Google.

Informazioni in tempo reale dalle aziende di trasporto

In particolare è possibile conoscere l’affollamento di una particolare stazione dei treni, sapere se una particolare linea di autobus ha un orario ridotto o limitato o se è obbligatorio l’uso della mascherina. Al momento tali informazioni sono disponibili solamente in Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Colombia, Francia, india, Messico, Olanda, Spagna, Tailandia, Regno Unito e Stati Uniti ma nel corso delle prossime settimane la lista è destinata a crescere ulteriormente.

Per chi viaggia in auto sono previste notifiche nel caso in cui ci siano delle restrizioni al confine tra diversi Paesi, per evitare sorprese dell’ultimo minuto. Novità, limitate a Israele, Filippine, Corea del Sud e Stati Uniti, anche per chi deve recarsi in una struttura ospedaliera o in un centro COVID per un test. Google Maps mostrerà infatti le linee guida da seguire o gli eventuali requisiti per risparmiarvi viaggi a vuoto o situazioni spiacevoli.

Nuove funzioni per la sicurezza nei trasporti

Diventa più semplice fornire la propria esperienza d’uso sui mezzi pubblici per migliorare il sistema di predizione degli affollamenti che Google ha iniziato a utilizzare già lo scorso anno. Gli utenti potranno infatti indicare l’affollamento presente su una particolare corsa in metropolitana, treno o autobus, semplicemente cliccando sull’apposita icona che comparirà al di sotto di ogni segmento del proprio viaggio.

Allo stesso tempo è possibile ottenere informazioni o fornire la propria testimonianza in messo all’accessibilità sui mezzi pubblici, segnalando la possibilità di salire con carrozzine, sedili dedicati, pulsanti particolari e molto altro. Il tutto nell’ottica di continuare a fornire maggiori informazioni utili ai passeggeri.

Diventa inoltre più semplice pianificare i propri spostamenti conoscendo l’affollamento delle singole corse o delle stazioni, per evitare lunghe attese causate dal numero inferiore di utenti che possono utilizzare contemporaneamente i mezzi pubblici e agire di conseguenza.

Questa nuova funzione è in fase di roll out e richiederà qualche settimana per andare a regime, utilizzando dati aggregati in forma anonima forniti dagli utenti che hanno attivato la cronologia delle posizioni. I dati verranno utilizzati solamente quando ci sarà una quantità di informazioni sufficienti a garantire il rispetto di tutte le norme sulla privacy.

Ancora una volta dunque Google Maps si rivela molto utile per rimanere sempre aggiornati e Google promette di adattare l’applicazione all’evoluzione della situazione sanitaria, portando le informazioni più attuali nella propria applicazione.