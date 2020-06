Google Maps è fra i servizi a cui Google dedica più attenzione e quindi non siamo sorpresi di scoprire che c’è qualcosa di nuovo al suo interno, che è già in roll out per tutti da oggi.

Abbiamo notato, infatti, che da qualche ora i monumenti importanti, come possono essere la Fontana di Trevi e il Pantheon, sono mostrati con una propria icona dalle generose dimensioni all’interno della mappa.

La cosa bella di questa aggiunta all’interno di Google Maps è che ogni monumento possiede la sua iconcina dedicata, una vera e propria miniatura realizzata su misura, e questo rende facilissimo individuarli all’interno della mappa.

La novità è già in fase di attivazione per tutti quanti con un’abilitazione da remoto tramite server, ragion per cui non c’è bisogno di scaricare e installare alcun aggiornamento. Chi di voi apprezza questa cosa?