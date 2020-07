Con l’arrivo dell’estate aumenta il numero di persone che decidono di salire in sella ad una bicicletta per i propri spostamenti e per loro il team di Google Maps ha studiato alcune nuove funzionalità con l’obiettivo di aiutarle a muoversi con maggiore sicurezza.

Tra le priorità di Google vi è fornire il ​​percorso ciclabile più aggiornato ed a tal fine viene utilizzata una combinazione di apprendimento automatico, algoritmi complessi e un sistema di comprensione delle condizioni del mondo reale basato su immagini e dati provenienti dalle autorità governative e dai contributi della comunità.

Gli utenti hanno così la possibilità di vedere quanto pianeggiante o ripido sarà il percorso, il tutto senza trascurare le continue modifiche apportate dalle varie amministrazioni locali a causa del Coronavirus, aggiungendo e allargando le piste ciclabili per incoraggiare il ciclismo (centinaia di migliaia di nuove piste ciclabili saranno integrate nei prossimi mesi).

Google Maps ha delle novità per il bike sharing

Inoltre sono in arrivo novità per chi decide di sfruttare le potenzialità del bike sharing: il team di Google Maps, infatti, sta lavorando per garantire dati sempre più precisi, in modo da consentire agli utenti di controllare rapidamente e facilmente quante bici sono disponibili nella stazione verso cui ci si sta dirigendo.

Quando si cercano le indicazioni per la bici, si visualizzeranno le informazioni sul bike sharing, la disponibilità di bici in tempo reale, la guida passo-passo e, per alcune città, Google Maps mostrerà i link per aprire l’app relativa per prenotare e sbloccare la bici.

Tali feature saranno disponibili inizialmente in dieci città: Chicago, New York, San Francisco, Washington, Londra, Città del Messico, Montreal, Rio De Janeiro, San Paolo e Taipei. Potete scaricare Google Maps dal Google Play Store attraverso il seguente badge: