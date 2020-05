Google riprende e migliora una funzionalità per Google Foto lanciata verso la fine dello scorso anno e oggi annuncia la condivisione diretta degli album di foto e video con uno o più contatti.

Condivisione diretta degli album di Google Foto

Ciò vuol dire che d’ora in poi nel menù di condivisione saranno mostrati dei contatti specifici, uno o anche più di uno, con cui condividere l’album selezionato, sfruttando i loro account di Google, in modo da aver un maggior controllo sulle persone aggiunte; sarà possibile, chiaramente, rimuovere successivamente qualcuno dall’album, in modo che non possa più visualizzare le foto e i video al suo interno.

Sarà mantenuta, Google ci tiene a specificarlo e sottolinea che sarà attivabile e disattivabile, la possibilità di condividere gli album di foto e video attraverso un link, così da fare in modo che chiunque possa visualizzarli, anche coloro i quali non dispongono di un account di Google, e aiutarne la condivisione tramite siti internet, email e altri strumenti del genere.

Queste novità sono state annunciate questa sera e saranno disponibili all’uso per tutti entro qualche giorno, poiché sono integrate attraverso un roll out graduale e controllato via server; tenete d’occhio Google Foto quindi perché da un momento all’altro potrebbero comparire!