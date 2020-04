Il team di Google Discover sta testando una nuova icona a forma di cuore per andare sostituire l’attuale pulsante che attiva la barra più/meno per consentire agli utenti di decidere se visualizzare altri contenuti simili.

L’idea degli sviluppatori è quella di introdurre un sistema più intuitivo per consentire agli utenti di poter contare su contenuti ottimizzati in base ai propri interessi: la modifica non è soltanto estetica e permette a Google di sapere che quello specifico contenuto è stato apprezzato, così da poter mostrarne altri della stessa categoria.

Ecco come potrebbe cambiare Google Discover

Nelle seguenti immagini l’attuale interfaccia di Google Discover, la barra e la nuova icona a forma di cuore:

Questo nuovo sistema è senza dubbio più immediato e si allinea a quello adottato anche da altri servizi, consentendo all’utente con un semplice tocco di mettere a conoscenza Google dei propri gusti e, una volta toccata l’icona a forma di cuore, questa diventa rossa, come nella seguente immagine:

Al momento non è chiaro quanto questo test sia diffuso e, pertanto, non è possibile fare previsioni su quando tale modifica potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Voi preferite l’attuale sistema o questa icona a forma di cuore?