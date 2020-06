Il servizio di riempimento automatico incorporato di Google Chrome è uno dei modi migliori per risparmiare tempo durante la compilazione di moduli su Internet e su Android questo sistema sta per diventare ancora più fluido grazie ad una nuova interfaccia utente.

In questo momento, quando ci si trova di fronte ad un modulo che potrebbe essere compilato automaticamente, Google Chrome per Android mostra un elenco a discesa con le varie opzioni e, toccando una di esse, l’intero modulo viene compilato.

Come migliora la compilazione automatica di Google Chrome per Android

Nelle recenti versioni di Chrome Dev e Chrome Canary per Android il team del colosso di Mountain View ha implementato un’interfaccia utente molto più elegante che “galleggia” proprio sopra la tastiera: in questa nuova barra di riempimento automatico vengono offerti i vari indirizzi e metodi di pagamento in Material Design e a destra viene mostrato un accesso rapido a password, indirizzi e carte.

All’interno di questi menu, è possibile selezionare una parte particolare dei propri indirizzi e carte, così da compilare solo la casella che si sta digitando (seconda e terza immagine a seguire).

Dato che la versione Dev del browser è attualmente alla release 85 (la trovate sul Play Store), probabilmente questa nuova barra di compilazione automatica arriverà con Google Chrome per Android versione 85.