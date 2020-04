Nel progettare One UI 2.1, l’interfaccia personalizzata degli smartphone Samsung che ha fatto il suo debutto con la serie Galaxy S20, il produttore asiatico ha preso in considerazione ogni dettaglio dell’interfaccia, per sfruttare al meglio tutte le caratteristiche dei nuovi smartphone.

Dal feedback aptico alle transizioni tra le varie pagine, tutto è stato rivisto e migliorato, per fornire un’esperienza d’uso il più appagante possibile.

Scroll e Zoom

Con il suo schermo a 120 Hz l’esperienza visiva della serie Galaxy S20 è al top in quanto a responsività e soddisfazione nell’uso di tutti i giorni, indipendentemente dall’attività svolta. Tutte le transizioni sono più fluide, così come le animazioni, e la navigazione nelle pagine web diventa molto più appagante.

Anche funzioni più specifiche, come lo zoom nelle immagini, diventa più gradevole, grazie all’elevata fluidità garantita da una frequenza di aggiornamento doppia rispetto agli schermi tradizionali.

Interazioni naturali e dinamiche

La nuova interfaccia non è nata al solo scopo di mettere in evidenza le performance della serie Galaxy S20 ma è in grado di adattarsi a smartphone, pieghevoli e tablet, indipendentemente dalle dimensioni dello schermo e dalla risoluzione. Anche le operazioni più comuni e banali, come rispondere a una chiamata o spostare una icona nella Home Page, sono intuitive anche per gli utenti meno esperti.

L’apertura delle applicazioni è accompagnata da transizioni che sembrano portare l’utente all’interno dell’applicazione, il tutto in maniera fluida e naturale. Anche i tocchi più leggeri vengono rilevati per migliorare la sensazione di responsività complessiva del sistema.

Si rinnovano anche le notifiche e gli altri allarmi visivi di One UI 2.1, che uniscono la chiarezza delle informazioni ad animazioni vivide e chiare.

Soddisfazione tattile

Rinnovato anche il motore dedicato al feedback aptico, il cui scopo è quello di fornire una risposta tattile ai tocchi sullo schermo. L’area maggiormente interessata dalle novità è la fotocamera, che fornisce una vibrazione effettuando uno zoom, modificando i parametri di scatto, cambiando l’apertura dell’otturatore e altre operazioni simili.

Il feedback è chiaramente percepibile anche scorrendo la lista dei contatti, con una vibrazione che indica il cambio di lettera, ma anche l’attivazione degli interruttori produce una risposta tattile molto coinvolgente.

Anche la tastiera fornisce risposte diverse, con feedback personalizzati per tasti regolari, tasti funzione e altri tasti, con differenze nelle operazioni di cancellazione o nel movimento all’interno del testo.

Nuovi suoni

Anche l’orecchio vuole la sua parte, come testimonia il remake della classica suoneria “Over The Horizon”, che quest’anno si ispira al Benessere Digitale con suoni che ricordano maggiormente la natura e la vita reale.

È possibile scegliere i suoni tra quattro temi principali, con suonerie, toni di notifica e suoni di sistema che cambiano. Calm vi permetterà di creare un’atmosfera più rilassata, perfetta per la spiaggia, mentre Retro vi riporterà subito agli anni 80, nell’epoca dei videogames e della pop music. Fun invece è il tema perfetto per chi è ottimista e vuole trasmetterlo anche attraverso i suoni del proprio smartphone.

