Continua il lavoro certosino portato avanti dalla community Android per quanto riguarda il porting dell’applicazione Google Fotocamera anche su dispositivi non Pixel. L’app sviluppata da Google è quella che rende le foto scattate dagli smartphone Google Pixel di così alto livello, anche su smartphone di fascia media come ad esempio Google Pixel 3a.

Google Fotocamera per tutti i device

In queste ore la community è riuscita a rilasciare la build 7.4 di Google Fotocamera per tutti (o quasi) gli smartphone Android muniti di Android 10 e delle API camera2. Le novità della nuova versione dell’app comprendono:

supporto alla registrazione video a risoluzione 4K a 60 fps;

supporto alla registrazione video a 24 fps;

nuova disposizione della UI nel pannello delle impostazioni;

toggle rapido per cambiare la risoluzione video;

attivazione automatica della modalità non disturbare durante la registrazione video;

controlli della esposizione per migliorare la luminosità degli scatti e dell’HDR;

supporto alla cattura di foto “Top Shot” tenendo premuto il tasto di scatto.

All’interno della mod relativa alla build 7.4 trova posto il supporto anche agli smartphone muniti di processore Qualcomm 710 e 845.

Come installare la mod 7.4

Per scaricare e installare la mod della Google Fotocamera 7.4 è necessario seguire questi semplici passi:

scaricare il file APK;

tappare sul file scaricato ed installarlo – è necessario attivare l’installazione di applicazioni da fonti esterne;

avviare l’applicazione Google Fotocamera dalla home screen o dall’app drawer.

Nel caso in cui non foste sicuri che il vostro smartphone supporti le camera2 API, potete controllarne la presenza scaricando questa applicazione dal Play Store. Ecco alcuni degli smartphone in grado di utilizzare la nuova build dell’applicazione:

Gli utenti muniti di una versione di Android inferiore ad Android 10 possono installare le precedenti build della mod.