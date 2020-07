Non è ancora ufficiale ma lo sarà a breve OnePlus Nord, primo medio di gamma dell’azienda se si esclude l’ “esperimento” OnePlus X. Nel frattempo arriva la possibilità di ricevere in regalo una delle prime dieci unità prodotte che a Shenzhen hanno persino deciso di incidere come si fa con le edizioni limitate.

Proprio così: la superficie posteriore dei OnePlus Nord in palio verrà incisa con un numero da uno a dieci, lo si evince dall’immagine allegata al tweet ed al post su Instagram che annuncia il contest con il OnePlus Nord #1. Si può partecipare su Twitter, mettendo un like al tweet sotto e ritwittandolo, o su Instagram, seguendo @oneplus.nord e taggando almeno due amici nei commenti al post.

Here’s your chance to WIN one of the first ten #OnePlusNord devices. Ever. And we’re engraving them #01 to #10 to prove it.

To participate:

1. RT and ❤️

2. Fill this => https://t.co/fV4gjm0GXB

Winners will be announced on 21/07 after the #OnePlusNordAR launch. pic.twitter.com/27S7SRkIpA

— OnePlus (@oneplus) July 13, 2020