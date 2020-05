Purtroppo arriva una notizia tanto inattesa quanto poco positiva dai colleghi di Reuters: Donald Trump resta fermo sulla sua linea dura nei confronti delle aziende cinesi ed estende il blocco lanciato l’anno passato fino a maggio 2021.

Trump rilancia il blocco delle aziende cinesi

Nonostante sia trascorso ormai un anno dal suo ordine esecutivo, che risale a maggio dello scorso anno, e nei mesi seguenti ci siano stati piccoli segnali di riavvicinamento e delle “licenze temporanee”, alla fine non c’è stato nessun risvolto positivo nella vicenda e l’unica novità degna di nota è l’odierno prolungamento del ban fino a maggio del prossimo anno.

Sebbene non siano citate aziende specifiche, poiché si fa un generico riferimento alle aziende cinesi, ciò continua a essere un bel problema per colossi come Huawei e ZTE, che non potranno fare affari di alcun tipo con aziende statunitensi e quindi acquisire e vendere apparecchiature e componenti di alcun genere.

Niente Google per tutti i prossimi dispositivi

Questo significa anche, per Huawei, ZTE e altre aziende cinesi, che non è possibile collaborare con aziende come Google, con tutto ciò che ne consegue per l’adozione dei suoi servizi e delle sue applicazioni nei nuovi dispositivi.

La storia, in sostanza, è sempre quella e questa notizia di oggi non cambia nulla, se non la scadenza del blocco, che adesso è fissata a maggio 2021. Ci aspettiamo sicuramente sviluppi nei prossimi mesi, sperando positivi.