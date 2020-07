A differenza di molti altri produttori che prediligono un’esperienza vanilla di Android, priva cioè di particolari personalizzazioni, Xiaomi punta a personalizzare ogni aspetto di MIUI, la propria interfaccia personalizzata giunta ormai alla dodicesima versione.

Anche le principali app sono pesantemente personalizzate, a partire da Fotocamera MIUI che diventa sempre più ricca. Dopo che il file apk aveva svelato l’imminente arrivo di AI Shutter, che permette di scegliere il migliore tra una serie di scatti, sta per arrivare un’altra funzione ispirata a Fotocamera Google.

Arriva ancora una volta da XDA una interessante anticipazione relativa a una nuova modalità in fase di test su Fotocamera MIUI che permetterà di utilizzare tempi di esposizione molto lunghi. Si tratta di una soluzione che ricorda la modalità astrofotografia di Fotocamera Google, utilizzata quindi per fotografare il cielo notturno, giochi di luce, folle in movimento, ritratti cittadini, catturando in sostanza le tracce di oggetti in movimento.

La funzione, che al momento propone sei modalità (Moving Crowd, Light Painting, Starry Sky, Silky Water, Star Trails e Neon Trails), è già attiva nella beta di MIUI 12 per POCO F2 Pro, come testimonia lo screenshot soprastante. La nuova funzione dovrebbe ovviamente essere resa disponibile anche su numerosi altri smartphone, anche se sarà limitata a quelli che utilizzano particolari sensori, probabilmente da 48 megapixel in su.

Al momento Xiaomi non ha rilasciato informazioni in merito ma vi terremo aggiornati nel corso delle prossime settimane qualora dovessero emergere interessanti novità.