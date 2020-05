In un costante miglioramento della esperienza utente durante l’utilizzo di App Google, il team di sviluppo del colosso di Mountain View sembra avere iniziato a lavorare ad una nuova interfaccia per quanto riguarda la visualizzazione del meteo in-app.

Novità App Google beta 11.11.7.21

Come sappiamo il pannello Discover di App Google offre agli utenti la possibilità di conoscere il meteo in tempo reale e sotto forma di card. La beta 11.11.7.21 di App Google sposta invece la card del meteo nell’angolo in alto a sinistra, sulla stessa linea dell’icona profilo ma nell’angolo opposto.

La nuova UI rende certamente più pulita la vista del pannello Discover, ma va a sacrificare alcune importanti informazioni offerte invece dalla vecchia card del meteo. Infatti, la nuova icona a forma di pillola permette unicamente di controllare la temperatura attuale, di fatto eliminando dettagli sulla temperatura massima e minima, la percentuale di precipitazione e la posizione corrente.

Tutte queste info possono essere però visualizzate tappando la piccola icona in alto a sinistra, di fatto però obbligando l’utente a dover fare un passaggio in più per ottenere le stesse informazioni precedentemente disponibili sotto forma di card.

Come aggiornare App Google

Come dicevamo qualche riga più su, la novità in questione è legata alla presenza dell’ultima versione beta di App Google, sebbene nessun terminale in redazione munito della stessa veda la presenza della novità in questione. Tramite questo link è possibile entrare a far parte del canale di beta testing di App Google, oppure potete scaricare l’APK direttamente dal seguente link:

Download App Google Beta da APK Mirror