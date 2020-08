Non ci sono ancora, e non potrebbe essere altrimenti, i Samsung Galaxy Note 20 nella classifica AnTuTu di luglio 2020 degli smartphone più performanti al mondo, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che almeno uno dei due, in special modo Galaxy Note 20 Ultra 5G, riuscirà a strappare una casella della top 10 quando il numero di rilevazioni sarà sufficiente a renderli eleggibili.

Classifica AnTuTu di luglio per la fascia alta, il podio parla cinese

Ma ci sono due Samsung Galaxy S20, peraltro nella variante con SoC Exynos 990 che gode di minor considerazione rispetto a quella con lo Snapdragon 865 di Qualcomm, riservata ad altri mercati tra cui gli USA. Come di consueto AnTuTu compila due top ten, una con gli smartphone di fascia alta e l’altra con quelli di fascia media.

La prima è dominata per il secondo mese consecutivo con oltre 600.000 punti da OPPO Find X2 Pro in variante 12+512 GB mentre il duo OnePlus 8 Pro e Redmi K30 Pro chiude il podio. La zona centrale della classifica vede Xiaomi Mi 10 Pro occupare la quarta casella mentre OnePlus 8 e POCO F2 Pro distanziati da 4.000 punti sono quinto e sesto.

Non molto staccato Xiaomi Mi 10, settimo, che invece mette circa 50.000 punti tra sé e le ultime tre caselle, occupate nell’ordine da Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20+ e Vivo iQOO Z1 che concede un po’ di gloria a MediaTek con il suo Dimensity 1000+.

Classifica AnTuTu di luglio per la fascia media, a Qualcomm 7 caselle su 10

La top ten AnTuTu degli smartphone di fascia media è valsa invece a MediaTek due posizioni in zone più nobili della classifica, grazie alle buone prestazioni di Redmi Note 8 Pro, terzo ad un passo dai 300.000 punti, e di Realme 6, quarto, con il medesimo SoC Helio G90T che equipaggia anche il Redmi. Il resto è un monologo di Qualcomm disturbato solamente da Huawei Nova 7i, secondo con il Kirin 810 capace di scavalcare il muro dei 300.000 punti.

Una sola presenza ma vincente per Snapdragon 765G a bordo di Redmi K30 5G, in grado di conquistare la vetta con 315.000 punti. Il SoC Qualcomm di fascia medio-alta è stato scelto da OnePlus per il recente Nord per il quale valgono le considerazioni fatte in apertura per i Samsung Galaxy Note 20: lo rivedremo presto.

Dalla quinta casella alla decima è un duopolio di Snapdragon 730G e Snapdragon 720G, con Realme 6 Pro che si lascia alle spalle quattro prodotti riconducibili a Xiaomi. Chiudere la top ten AnTuTu di luglio 2020 riferita agli smartphone di fascia media spetta invece a Samsung Galaxy A71, in configurazione 6+128 GB.

