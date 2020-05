A differenza degli smart display, i device Android TV non in uso attivo mostrano semplicemente delle immagini che si susseguono ma pare che il team di Google stia per cambiare radicalmente questo aspetto.

Alcuni utenti di Android TV, infatti, stanno segnalando che la Modalità Ambient sta ricevendo il supporto a Google Foto (ricordiamo che al momento è possibile soltanto attivare uno sfondo “rotante” da apposite gallerie).

Ecco come migliora Android TV grazie a Google Foto

Pare che nell’app Google Home qualche utente abbia iniziato a visualizzare l’opzione per selezionare Google Foto, così come avviene per gli smart display, e quindi scegliere album o persone specifici, i preferiti e gli “highlights” recenti.

L’ora e la data appaiono ancora nell’angolo in basso a destra, insieme a chi ha scattato l’immagine e alle condizioni meteo. Inoltre c’è il supporto per le foto in modalità portrait, facendo apparire due scatti fianco a fianco con un piccolo divisore nel mezzo.

Al momento questa nuova feature è in fase di test e viene implementata dal colosso di Mountain View solo per alcuni utenti attraverso un aggiornamento lato server.

La speranza è che possa essere presto messa a disposizione di tutti, in quanto senza dubbio rende più piacevole l’esperienza offerta da Android TV.