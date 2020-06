Ogni giorno miliardi di persone comunicano con amici e persone cara attraverso le emoji; c’è chi le utilizza per scherzare, giocare agli indovinelli o per esprimere un sentimento che si fa fatica a condensare in una parola o in una frase. Con l’arrivo di Android 11 gli ingegneri di Google torneranno ad offrire un set di emoji molto simile a quelle svelate per la prima con Android 7.1 Nougat, almeno per quanto riguarda le emoji per gli animali.

Tornano alcune emoji del passato

Infatti, com’è possibile notare nelle immagini qui in basso, l’arrivo della prossima major release di Android combacerà con il ritorno della simpatica emoji della tartaruga. Sebbene sia presente un lievissimo cambiamento sul design del carapace, resta pressoché immutato l’allegro sorriso della tartaruga.

Ritorna anche l’allegra ranocchia svelata la prima volta con l’arrivo di Android Nougat, anche in questo caso con una leggera modifica per quanto riguarda il sorriso del simpatico animaletto. Non si sa bene per quale motivo, ma Google offrirà un set di emoji di animali differente dal resto delle emoji di Android 11, il che non ci spiace più di tanto.

Installare alcune delle nuove emoji

Se siete curiosi di installare in anticipo alcune delle emoji che troveranno posto all’interno di Android 11, un Senior Member di XDA è riuscito a ottenerle e renderle disponibili come package della Magisk. Per la maggior parte dei dispositivi Android presenti sul mercato, il flash del modulo Magisk andrà a sovrascrivere il file “NotoColorEmoji.ttf” presente nella directory /system/fonts.

Anche in questo caso, come abbiamo visto con le emoji realizzate da Google nel capitolo precedente, le nuove emoji presentano un leggero cambiamento rispetto le classiche a cui siete abituati da ormai diversi mesi. Ricordatevi inoltre che, allo stato attuale, le nuove emoji saranno visibili solo sul vostro terminale, in quanto applicazioni come Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram e tante altre non hanno ancora integrato il nuovo set di emoji.

Download nuove emoji per Android 11