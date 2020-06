Oggi per Google è giorno di comunicati. Dopo aver ufficializzato il lifting per l’app di Google Foto la cui distribuzione inizierà la prossima settimana, è il momento della Developer Preview di Android 11 per Android TV. Meglio smorzare sul nascere i facili entusiasmi: l’ADT-3 è installabile esclusivamente dagli sviluppatori con i metodi illustrati da Google all’interno del comunicato.

Chi volesse avventurarsi comunque ha pochi incentivi per farlo dal momento che non c’è alcuna novità visibile rispetto all’interfaccia utente attuale. E la novità vera è un’altra, che arriva dalla curiosità dei colleghi di XDA che hanno centrato il bingo scavando nel nuovo firmware alla ricerca di tracce interessanti.

Dopo l’indizio dei giorni scorsi sul dongle Android TV marchiato Google, affiora adesso un altro breve video su Google Sabrina, il nome di provvisorio con cui lo conosciamo oggi. Riguarda il riavvio del dispositivo, che avviene disinserendo il cavo di alimentazione per tre secondi.

Non è questo, ovviamente, l’aspetto interessante, quanto la conferma del design che si era già visto: Sabrina continua ad essere un oggettino che ricorda un sasso con l’iconica “G” al centro. La presenza di questa ulteriore traccia, peraltro in un firmware pubblico, potrebbe essere la spia che non manchi poi molto alla presentazione di Sabrina, che qualcuno ha ipotizzato possa avvenire contestualmente a Google Pixel 4a.