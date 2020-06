Si chiama Sabrina, questo almeno è il suo nome in codice, ed è pronta a debuttare al fianco di Google Pixel 4a nella prossima estate. Parliamo di un nuovo dongle TV che nei piani del colosso californiano dovrebbe sostituire Chromecast Ultra, portando una ventata di innovazione in un mercato stagnante.

A differenza dei modelli Chromecast visti finora, Google Sabrina, che potrebbe essere commercializzata attraverso il brand Nest, utilizzerà Android TV e potrà contare su un telecomando per la sua gestione. Come vi abbiamo raccontato un paio di mesi fa, il controller remoto dovrebbe disporre di un microfono per i comandi vocali, fa inviare tramite Google Assistant e di un ricevitore a infrarossi per la programmazione.

Le immagini, che vedete in copertina e nella galleria sottostante, confermano il disegno ovale di Sabrina, che dovrebbe poter contare su una colorazione aggiuntiva, oltre al classico bianco e nero già visti sulle generazioni precedenti. Il dongle potrebbe infatti vestirsi di rosa e avrebbe una superficie morbida.

Grazie ad alcune immagini ottenute da un firmware di pre-release, di cui è entrata in possesso la redazione di XDA Developers, possiamo farci un’idea di quella che sarà l’interfaccia del nuovo dongle, insieme a una vista parziale del suo telecomando. Nella parte bassa della schermata sono visibili le miniature di film e serie TV, mentre al centro dello schermo scorrono i relativi trailer.

E una schermata ci conferma che grazie a Sabrina potremo visualizzare il feed delle telecamere e campanelli della linea Nest di Google, cosa che già accade sui display intelligenti con Google Assistant. Sono molto scarne le informazioni relative all’hardware, che si limitano a suggerire il supporto a Dolby Vision e la presenza di un chipset Amlogic.

Il prezzo dovrebbe avvicinarsi, negli USA, agli 80 dollari, un prezzo decisamente interessante se rapportato alle proposte della concorrenza, Xiaomi Mi TV Stick e NVIDIA SHIELD TV in primis.