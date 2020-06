Dopo l’arrivo della beta 1 di Android 11 per la gamma Google Pixel, diverse aziende aveva confermato che ben presto avrebbero rilasciato la beta anche per alcuni loro terminali. OnePlus, ad esempio, ha già rilasciato la beta 1 di Android 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, mentre in queste ore anche Vivo si accoda alla lista degli OEM che permettono di provare le novità della nuova major release di Android prima del suo arrivo ufficiale. La compagnia permette quindi di installare la beta 1 di Android 11 su Vivo 3S 5G, IQOO 3 5G e IQOO 3 4G.

Beta 1 di Android 11 su smartphone Vivo

Vivo ha comunicato che saranno disponibili due beta di Android 11; la prima è disponibile già da adesso, mentre la seconda sarà rilasciata a fine luglio 2020. Secondo l’azienda Google presenterà la versione stable di Android 11 ad agosto 2020, pertanto si aspetta di terminare il rilascio di ulteriori beta in concomitanza del suo arrivo per focalizzarsi invece sullo sviluppo della versione stable.

Ecco i link da cui è possibile scaricare la beta 1 di Android 11.

Vivo Nex 3S 5G

IQOO 3

IQOO 3 4G e 5G

I bug noti della build riguardano il sensore per le impronte digitali sotto il display che non funziona, la sovrapposizione casuale di alcune icone nella status bar e Google Chrome che non mostra alcun account Google esistente al primo avvio.

Vi ricordiamo che la beta 1 di Android 11 non è indicata a chi utilizza il proprio smartphone come dispositivo principale, in quanto è possibile incappare in bug, crash, incompatibilità con alcune applicazioni e servizi.

