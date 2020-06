Ormai da qualche tempo i firmware beta delle nuove versioni di Android non sono più un’esclusiva degli smartphone Google ma vengono rese disponibili pure sui prodotti di altre aziende. La Beta 1 di Android 11 è stata ufficializzata ieri, e nel giro di poco OPPO e Xiaomi sono uscite allo scoperto annunciando che arriverà presto anche sui loro top di gamma.

OnePlus però pare aver bruciato tutti sul tempo. L’azienda guidata da Carl Pei e Pete Lau infatti ha reso disponibile la OxygenOS basata su Android 11 Beta 1 come parte del Developer Preview Program per sviluppatori e utenti più curiosi in possesso di un OnePlus 8 o di un OnePlus 8 Pro, consegnando così ai primi la possibilità di adeguare le applicazioni ed ai secondi quella di familiarizzare con la prossima major release del robottino verde.

Tuttavia i lavori sono ancora in fase semi embrionale, e non è un caso che OnePlus precisi come la prima beta di Android 11 per la serie OnePlus 8 è “consigliata a sviluppatori e utenti avanzati”, quindi consci del fatto che si tratta di una release lontana dalla perfezione in termini di completezza e stabilità. A tal proposito è stato stilato un elenco dei problemi conosciuti di Android 11 Beta 1 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro:

All data will be cleared while flashing the build

Face unlock is unavailable

Google Assistant (“OK Google”) does not work

Video calling does not work

Certain UI screens look less than desirable

Some apps may not function as expected

System stability issues

L’azienda avverte coloro che volessero installarla che il rischio di brick non è trascurabile, per cui è meglio procedere solo se si possono affrontare i passaggi con cognizione di causa. Sul forum ufficiale a breve troverete tutti i passaggi spiegati nel dettaglio, mentre di seguito i link diretti al download degli zip.

Download Android 11 Beta 1 per OnePlus 8

Download Android 11 Beta 1 per OnePlus 8 Pro