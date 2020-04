C’è un aggiornamento in fase di roll out per Prime Video su NVIDIA Shield TV, che va a risolvere un problema particolarmente sentito in questo periodo di confinamento da Coronavirus. In sostanza, per i box Android TV della casa di Santa Clara, Amazon sta rilasciando proprio in queste ore un update alla sua app che va ad aggiustare alcuni problemi rilevati con la riproduzione di contenuti video in 4K sulla piattaforma di streaming.

L’aggiornamento di NVIDIA Shield TV per Prime Video

Come conferma lo staff stesso di NVIDIA sul proprio forum, il colosso di Jeff Bezos sta rilasciando in queste ore un aggiornamento per NVIDIA Shield TV, un aggiornamento che va a sistemare i problemi riscontrati ultimamente.

In sostanza, per alcune settimane in molti hanno segnalato l’impossibilità di riprodurre contenuti video in 4K col conseguente obbligo degli utenti a scegliere risoluzioni inferiori per i filmati presenti su Prime Video.

La causa del problema non è chiara, ma a quanto pare viene tutto risolto con un update che è in fase di rilascio proprio in queste ore e che dovrebbe arrivare entro i prossimi tre giorni.

In copertina NVIDIA Shield TV 2019

