Chris Lacy, sviluppatore di Action Launcher, torna a rilasciare aggiornamenti cadenzati per la famosa applicazione che prende molto dal look & feel offerto da Pixel Launcher presente di default su tutti gli smartphone Google Pixel.

Novità Action Launcher 46.0 beta 2

Dopo l’arrivo dell’aggiornamento alla versione 45.2 rilasciato dopo tanti mesi dal lancio della major release 45.0, in queste ore avvia il rollout di una nuova build per quanto riguarda il canale beta del launcher Android. Infatti, gli iscritti al canale beta dell’applicazione stanno ricevendo un importante aggiornamento che porta Action Launcher alla versione 46.0 beta 2.

Come si può notare dal changelog presente nell’immagine qui in alto, lo sviluppatore ha inserito grandi cambiamenti all’interno della beta attualmente in propagazione, molti dei quali fanno riferimento a funzioni presenti su Android 11.

La versione 46.0 beta 2 permette adesso di aggiungere a piacimento le icone adattive di Android 11 con le nuove forme a fiore, esagono, quadrato e altre, la possibilità di impostare un backup giornaliero del layout di Action Launcher su Google Drive, di disabilitare l’integrazione ActionDash tramite il percorso Settings > Folders & popups > ActionDash, il supporto ai Quicktheme e tutta una serie di ottimizzazioni per quanto riguarda il supporto ad Android 11 e tanto altro.

Per completezza di informazioni, sottolineiamo la presenza di un piccolo un hotfix (46.0 beta 3) rilasciato subito dopo e pensato per migliorare la stabilità del backup giornaliero su Google Drive del layout di Action Launcher.

Come aggiornare Action Launcher

L’aggiornamento alla versione 46.0 beta 2 di Action Launcher è disponibile su Google Play Store per tutti gli utenti che sono registrati al canale beta dell’app.

