Ne è passata di acqua sotto i ponti quando lo sviluppatore di Action Launcher presentava la tanto attesa versione 45.0 con tante novità al suo interno, come ad esempio il supporto nativo alle gesture di Android 10, gli sfondi animati e tanto altro.

Novità Action Launcher 45.2

Ebbene dopo quasi 6 mesi dall’ultimo grande aggiornamento software, la creatura di Chris Lacy riceve un piccolo aggiornamento software. La versione 45.2 è infatti attualmente in fase di propagazione su Google Play Store e porta con sé alcune novità di poco rilievo, come la correzione di alcuni glitch grafici tornando da un’applicazione a tutto schermo e alcune migliorie per quanto riguarda la stabilità generale dell’applicazione.

Action Launcher è tutt’ora uno dei launcher più graditi sul Play Store, merito soprattutto di un’ampia possibilità di personalizzazione che non tradisce però l’anima dell’app: assomigliare il più possibile a quello presente per gli smartphone Pixel, ovvero Pixel Launcher.

Come aggiornare Action Launcher

L’aggiornamento alla versione 45.2 di Action Launcher è disponibile al Play Store tramite il badge sottostante. Nel caso in cui non dovesse essere ancora disponibile per il vostro smartphone, potete procedere ad installare l’APK manualmente scaricandolo in tutta sicurezza da questo link di APK Mirror.

