Ventuno giorni di autonomia con un utilizzo leggero, display AMOLED da 3000 nit e modalità sci con analisi delle curve: HUAWEI WATCH GT 7 46mm nella colorazione Nero con cinturino EasyCross porta in dote specifiche che raramente si trovano in questa fascia di prezzo. Il merito va alle nuove celle al silicio ad alta densità, una tecnologia che permette di ridurre drasticamente la frequenza di ricarica senza rinunciare a un display luminoso e a un tracking sportivo completo. Su Amazon l’offerta attuale rende ancora più interessante l’acquisto di questo smartwatch, appena lanciato da Huawei come evoluzione della serie GT 6. Vediamo come sfruttarla al meglio.

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HUAWEI WATCH GT 7: autonomia da record e sport ad alta quota

Il punto di forza di HUAWEI WATCH GT 7 è senza dubbio la batteria: la cella da 867 mAh con tecnologia high-silicon stacked garantisce fino a 21 giorni di autonomia con utilizzo leggero, 12 giorni con uso tipico e 51 ore in modalità trail running. Numeri che pochi concorrenti riescono ad avvicinare in una cassa da 46mm spessa appena 10,95 millimetri.

Il display AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione 466×466 e luminosità di picco a 3000 nit assicura leggibilità perfetta anche sotto il sole più intenso, mentre il nuovo cinturino EasyCross in fluoroelastomero si aggancia sotto la cassa senza impigliamenti, garantendo comfort sia nell’uso quotidiano sia nelle attività outdoor più intense.

Tra le novità più interessanti spiccano le cinque modalità sci e snowboard, con accesso a oltre 3.000 stazioni sciistiche, analisi delle curve e misurazione della forza G, oltre a:

GPS multi-sistema (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo) per il ciclismo con pianificazione salite

Modalità golf con bezel scorecard per 18 buche

Indice di Prontezza Fisica basato su sonno, HRV e stato emotivo

Sistema TruSense per il monitoraggio fisiologico completo

Pagamenti contactless NFC tramite Curve Pay

Non manca una garanzia estesa sulla batteria, con sostituzione gratuita se la capacità scende sotto l’85% entro 24 mesi, un dettaglio che rassicura chi vuole investire in un dispositivo a lunga durata.

Sconto e prezzo scontato di HUAWEI WATCH GT 7

Il prezzo di listino di HUAWEI WATCH GT 7 46mm è di 279€, ma su Amazon il modello nero con cinturino EasyCross è disponibile a 229€, con un risparmio di 50€ che corrisponde a uno sconto di circa il 18%. Per chi acquista direttamente sul sito ufficiale Huawei, è inoltre disponibile il codice HUAWEIIT20, applicabile al checkout per ottenere il dispositivo allo stesso prezzo vantaggioso. Per non perdere altre offerte Huawei e sconti su altri smartwatch, l’offerta è a disponibilità limitata, quindi conviene approfittarne prima che i prezzi tornino a salire.

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