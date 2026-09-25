Oggi vi parliamo di un lettore podcast gratuito a disposizione sul Google Play Store: The Podcast App, reso qui da noi con L’App di Podcast, è un player che riunisce audio e video in un unico posto, e che funziona sia su Android sia su iOS (Android Auto e Apple CarPlay compresi). Scopriamolo più da vicino e vediamo cosa è in grado di fare.

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The Podcast App potrebbe essere il vostro prossimo lettore per i podcast

L’App di Podcast è creata da uno sviluppatore indipendente e annovera tra le funzioni principali la possibilità di saltare gli annunci con un tocco, di convertire i video YouTube in feed podcast, di sfruttare capitoli generati dall’intelligenza artificiale e le chat per episodio. Il tutto senza l’obbligo di un account o di un abbonamento e senza aggiunta di pubblicità.

L’app riunisce audio e video in un solo player, consentendo di passare da uno all’altro negli episodi supportati senza ricominciare, supporta il download degli episodi per l’ascolto offline e offre una funzione intelligente per saltare gli annunci negli show supportati (Smart Ad-Skip): mandando avanti durante una pausa pubblicitaria nota, è in grado di saltare al punto in cui lo show riprende. Non manca la possibilità di regolare la velocità di riproduzione, di saltare i silenzi, di passare da un capitolo all’altro e di impostare timer (utili per chi ascolta per prendere sonno, ma non solo).

La libreria di The Podcast App consente di importare o esportare le sottoscrizioni con il formato OPML, vedere i nuovi episodi in un unico feed (con possibilità di nascondere quelli finiti) e scegliere quali programmi possono inviare notifiche, tutto sempre senza la necessità di creare un account. L’app integra strumenti opzionali aggiuntivi, che consentono di fare domande e andare ai momenti specifici citati, leggere trascrizioni e riassunti, salvare idee e collegarle tra i vari episodi con Podcast Brain, e non solo. Alcuni strumenti richiedono l’abbonamento Premium.

A tal proposito, le funzionalità principali sono tutte gratuite, ma con limiti di utilizzo giornalieri (tra Smart Ad-Skip, Podcast Brain e trascrizioni). Il download offline rimane comunque illimitato. Chi vuole superare i limiti può affidarsi all’abbonamento Premium, dal costo di 5,49 euro al mese.

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Download The Podcast App

The Podcast App, o L’App di Podcast, è disponibile al download gratuito sul Google Play Store: come detto, non aggiunge annunci pubblicitari, non richiede account obbligatori ed è di base completamente gratuita (con limiti di utilizzo di alcune funzioni citate più su). Per provarla non vi resta che seguire il badge qui in basso.